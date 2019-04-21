ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد بالسعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصحبها أنخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،تبوك ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة . فيماتتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان. عسير، الباحة ،الرياض ،الشرقية .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى
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