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ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد بالسعودية

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم  نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصحبها أنخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،تبوك ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة . فيما

تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان. عسير، الباحة ،الرياض ،الشرقية .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى
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شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.
 
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