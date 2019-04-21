كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: إعادة افتتاح مطار معيتيقة أمام حركة الملاحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، في خبر عاجل لها، بإعادة افتتاح مطار معيتيقة أمام حركة الملاحة.

وقد شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي غارات على مواقع للميليشيا المسلحة في العاصمة طرابلس.

Advertisements

وأحصى سكان عدة هجمات صاروخية أصاب أحدها معسكرا حربيا لميليشيا طرابلس في منطقة السبع جنوبي العاصمة.

وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية.