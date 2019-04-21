كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللقطات الأولى لتفجيرات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ما لا يقل عن 52 شخصًا وجُرح 280 آخرون، الأحد، في سريلانكا في سلسلة تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وأفادت الشرطة أن 6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وفي حصيلة أوليو، كان أعلن مدير مستشفى كولومبو الوطني، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، أعلن مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة 280 في التفجيرات.

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ونشر موقع "ديلي ميرور" صوراً من داخل كنيسة "سان أنتوني" يظهر الهلع بين الحاضرين.

وبحسب "أسوشييتد برس"، هز انفجار كنيسة "سان أنتوني" في العاصمة كولومبو، أثناء قداس عيد الفصح، بينما هز انفجار آخر كنيسة "سان سيباستيان" في نيغومبو، في بلدة تقع إلى الشمال من العاصمة.

وجاء في نداء بالإنجليزية نشرته كنيسة "سان سيباستيان" في نيغومبو في صفحتها على "فيسبوك": "اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تاتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها".

وأكدت مصادر من فندقين سياحيين بارزين في كولومبو التفجيرات ولكنها لم تذكر أي تفاصيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.