كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 52 شخصا وإصابة 280 أخرين بـ6 تفجيرات بكنائس وفنادق في سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ما لا يقل عن 52 شخصاً وجُرح 280 آخرون، الأحد، في سريلانكا في سلسلة تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وأفادت الشرطة أن 6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

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وفي حصيلة أوليو، كان أعلن مدير مستشفى كولومبو الوطني، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، أعلن مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة 280 في التفجيرات.

ونشر موقع "ديلي ميرور" صوراً من داخل كنيسة "سان أنتوني" يظهر الهلع بين الحاضرين.