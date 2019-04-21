غريزمان يهدد مستقبل نجم السامبا مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أنباء انضمام النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، لصفوف برشلونة خلال الموسم القادم تسببت بحالة من القلق لدى لاعب الأخير، البرازيلي مالكوم، بشأن مصيره.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن مالكوم غير موقفه من الرحيل عن برشلونة، بعد أن قرر محاولة كسب ثقة إرنستو فالفيردي المدير الفني للاعتماد عليه مجددًا، إلا أن انضمام غريزمان في الصيف قد يدفعه لتغيير حساباته.

وأكد التقرير أن مالكوم كان قد اتخذ قرارًا بالرحيل عن البلوغرانا في الصيف المقبل، بعد استبعاده من حسابات فالفيردي، والاعتماد عليه في مباريات الكأس فقط.

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وبالفعل بدأ مالكوم البحث عن عروض خارجية، لكنه تراجع وقرر الانتظار، إلا أن خطوة ضم غريزمان ستكون حاسمة بشأن رحيله.

وانضم مالكوم لبرشلونة مطلع الموسم الجاري قادمًا من بوردو الفرنسي بعد صراع مع روما الإيطالي، الذي كان أقرب لضم اللاعب.

وشارك مالكوم مع البلوغرانا في 19 مباراة فقط منذ انطلاق الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2.