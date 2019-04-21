اليابان: رئيس الوزراء يثير جدلا بعد منح هبّة لأحد المعابد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأحد، مرّة أخرى، بإثارة جدل حول موقف البلاد الرسمي من تاريخها في الحرب العالمية الثانية، بعد أن أرسل هبّة لمعبد يحتفي "أبطالها".
وبذلك يكون آبي قد تسبب باستمرار الجدل المستمر حول المكان الذي يكرم ذكرى 2.5 مليون جندي وشخص قُتلوا أثناء عملهم أو خدمته في جيش الإمبراطور من بداية عصر ميجي (1869) حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
لكن منذ 1978، أدرجت في سجلاته أسماء يابانيين أدينوا كمجرمي حرب من قبل الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما يثير غضب كوريا الجنوبية والصين اللتين عانتا الفظائع التي ارتكبتها القوات اليابانية خلال استعمارها شبه الجزيرة الكورية (1910-1945) والاحتلال الجزئي للصين (1931-1945)، وهما تعتبران أن المعبد يكرم النزعة العسكرية اليابانية.
وقام رئيس الوزراء المحافظ المعروف بمواقفه القومية، بإرسال شجرة مقدسة إلى المعبد "شنتوي" بمناسبة افتتاح مهرجان الربيع.
وأعلن متحدث باسم المعبد أن "رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزير الشؤون الاجتماعية" قدموا هبات.
ولم يزر آبي الموقع منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، حين قام بزيارة لم تثر استياء سيول وبكين فقط، بل الحكومة الأميركية أيضا التي أعربت عن "خيبة أملها".
وتفادى منذ ذلك الحين التوجه إلى المعبد، في ظل علاقات معقدة سياسيا مع سيول وبكين.
وتستضيف اليابان هذه السنة قمة مجموعة العشرين، ويأمل آبي أن يقوم شي جينبينغ بهذه المناسبة بأول زيارة له إلى اليابان كرئيس للصين.
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