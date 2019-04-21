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انت الان تتابع تفاصيل خبر عشرات القتلى بـ5 تفجيرات على كنائس وفنادق في سريلانكا والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 08:12 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام محلية في سريلانكا، صباح الأحد، مقتل 52 شخصاً وإصابة 160 بعدة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق.
وأعلن روان غوناسيكيرا، المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، وقوع 5 انفجارات في ثلاث كنائس وفندقين، صباح الأحد، في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحيون بعيد الفصح.
ويقع الفندقان وإحدى الكنيستين بالعاصمة كولومبو، في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.
وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة لوكالة "رويترز"، إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفاً: إن "فِرقنا تشارك في نقل الضحايا".
يُذكر أن عيد الفصح يُعرف بأسماء عديدة أخرى، أشهرها عيد القيامة وأحد القيامة، وهو أكبر الأعياد المسيحية.
يتبع..
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