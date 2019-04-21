انت الان تتابع تفاصيل خبر عشرات القتلى بـ5 تفجيرات على كنائس وفنادق في سريلانكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 08:12 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام محلية في سريلانكا، صباح الأحد، مقتل 52 شخصاً وإصابة 160 بعدة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق.

وأعلن روان غوناسيكيرا، المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، وقوع 5 انفجارات في ثلاث كنائس وفندقين، صباح الأحد، في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحيون بعيد الفصح.

ويقع الفندقان وإحدى الكنيستين بالعاصمة كولومبو، في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.

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وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة لوكالة "رويترز"، إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفاً: إن "فِرقنا تشارك في نقل الضحايا".

يُذكر أن عيد الفصح يُعرف بأسماء عديدة أخرى، أشهرها عيد القيامة وأحد القيامة، وهو أكبر الأعياد المسيحية.

يتبع..