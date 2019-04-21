انت الان تتابع تفاصيل خبر سودانيون يرفضون مساعدات إماراتية.. هذا ما فعلوه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 08:12 صباحاً - تداول نشطاء سودانيون مقطع فيديو يظهر طرد متظاهرين شاحنة مساعدات إماراتية، في خطوة لرفض محاولات تدخل أبوظبي في بلادهم.

وأظهر مقطع الفيديو شاحنة تحمل لوحة إمارة دبي من داخل الاعتصام القائم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وردد المتظاهرون هتافات رافضة للتدخل الإماراتي من قبيل: "اطلع برا"، وهو ما أجبر الشاحنة على التراجع، وعدم الدخول للاعتصام.

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وكانت مصادر مصرية كشفت مؤخراً، لـ"الخليج 365"، عن توجه وفد إماراتي برفقة القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، إلى السودان.

وأوضحت تلك المصادر أن الإمارات مستاءة مما يجري من أحداث في السودان، خاصة بعد اعتقال الجيش للرئيس عمر البشير.

وأشارت إلى أن زيارة وفدها كانت تهدف إلى محاولة السيطرة على مقاليد الحكم هناك، وتغيير أي تطورات قد تتعارض مع مصالحها السياسية والاقتصادية.

وعزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي، تنديداً بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاماً.