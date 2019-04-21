شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. قصف جوي وهجمات صاروخية على طرابلس وإغلاق المجال الجوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي غارات، على مواقع للميليشيا المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأحصى سكان عدة هجمات صاروخية أصاب أحدها معسكراً حربياً لقوات طرابلس في منطقة السبع جنوبي العاصمة.

وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية.

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وقال المطار على موقعه الإلكتروني: لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي قد قال في وقت سابق السبت، إن “ميليشيات طرابلس تقوم بتنفيذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة طرابلس”.

وأشار إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكافة الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.

وأعاد المتحدث العسكري التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي هو القضاء على الإرهابيين والميليشيات المتشددة في العاصمة طرابلس.

من جهتها، نفت إدارة مطار معيتيقة الدولي تعرض المطار الوحيد العامل في طرابلس للقصف.