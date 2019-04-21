التحالف يدمر مخزن طائرات الحرس الجمهوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس كهفا تستخدمه ميليشيات الحوثي لتخزين الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة «معسكر الحرس الجمهوري سابقا» جنوب صنعاء.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعية في صنعاء؛ لتدمير شبكة الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة، وأن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية، كما شدد على أنه اتخذ كل الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خارج محيط المعسكر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر أمس عند الساعة الـ(3:40) عملية عسكرية نوعية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن كهف تستخدمه الميليشيات الحوثية الإرهابية لتخزين الطائرات بدون طيار لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية، ويقع الهدف الذي دمر في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقا في محيط دار الرئاسة، والتي استولت عليها الميليشيات الحوثية».

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وأوضح أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة، والتي نفذت من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف؛ لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار التابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب.

من جهة أخرى، أفشلت قوات العمالقة التابعة للجيش الوطني عمليات تسلل لميليشيات الحوثي على مواقع العمالقة شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وأكد مصدر محلي في مديرية حيس اندلاع مواجهات عنيفة بين عناصر ميليشيات الحوثي وقوات العمالقة استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وفي محافظة تعز، أعلنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني استكمال نزع الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في جبهة الأقروض، على مدى الأسبوعين الماضيين، وسيتم فتح طريق الأقروض الرابط بين مديريتي المسراخ ودمنة خدير شرق مدينة تعز أمام المواطنين.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف البقع شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد، وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن وحداته نفذت هجوما خاطفا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة بالقرب من وادي النخيل بوادي الفرع في مديرية كتاف، موضحا أن من أبرز المواقع التي جرى تحريرها جبل الشهداء وتبة مسطح.

مشاهدات يمنية