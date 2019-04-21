ستة انفجارات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

اسماء السيد - كولومبو: وقعت ستة انفجارات استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق الأحد في عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ثمانين شخصا، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة وفي أحد المستشفيات.
وقال مسؤول في مستشفى كولومبو الوطني لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا".
وأفادت الشرطة أن ستة انفجارات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة.
وتقع إحدى الكنائس في نيغومبو إلى شمال كولومبو.
وجاء في نداء بالإنكليزية نشرته كنيسة سان سيباستيان في نيغومبو في صفحتها على فيسبوك، "اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تاتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها".
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