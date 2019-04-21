شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سميح للمشككين فى التعديلات الدستورية: موتوا بغيظكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، إن إقبال الشعب المصرى على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على أرض الواقع، بيان واضح ومؤكد لمدى فهم ووعى أبناء مصر.

وأضاف سميح فى تصريحات، أن الإقبال الكثيف جعل المشككون لا يجدون إلا الفضاء الافتراضى لبث أكاذيبهم حول سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موجهًا رسالة إلى المشككين قائلا موتوا بغيظكم الشعب الوفى لبلده يلقنكم الدرس.

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وكان الاستفتاء على التعديلات الدستورية انطلق صباح اليوم السبت، ويبلغ عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.