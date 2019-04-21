شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية النور" تدعو المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء والظهور بشكل يليق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب عن النور بدائرة حوش عيسى وأبو المطامير بمحافظة البحيرة، والمتحدث الرسمى لكتلته البرلمانية، جموع المواطنين إلى الموافقة على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء، والظهور بشكل يليق بمكانة مصر داخلياً وخارجياً.

وكان خليفة قد ادلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور بمسقط رأسه بمدينة حوش عيسى.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدمًا من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة منحيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيًا بأغلبية 531 عضوًا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.