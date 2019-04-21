تحذير وتوجيه وإشادة .. ماذا فعل كامل الوزير داخل محطة مصر اليوم؟

مصراوي - كتب -محمود مصطفى:

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم السبت؛ للاطمئنان على سير العمل بمحطة مصر، عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

بدأ "الوزير" جولته في الواحدة ظهرا، بتفقد اللجنة الرئيسية للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الخاصة بالمغتربين، والمقامة بالساحة الخارجية لمحطة مصر، ومتابعة عملية التصويت.

وحث الوزير، العاملين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الوطني، وتابع العمل داخل اللجنة الرئيسية، ووجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة...