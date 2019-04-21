قصف جوي بطرابلس وإغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة

مصراوي - طرابلس (د ب أ)
سمع دوي انفجارات بأنحاء متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مقاطع مصورة تظهر صواريخ تسقط من الجو على منطقتي "السبعة" و"تاجوراء" بالناحية الشرقية لطرابلس، دون أن تذكر معلومات حول ضحايا القصف.
من جهتها، نفت إدارة مطار معيتيقة الدولي تعرض المطار الوحيد العامل في طرابلس للقصف، حيث أفادت إدارة المطار عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الأحد بإغلاق المجال الجوي بالمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر بداعي...
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