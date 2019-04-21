حسام رضوان
بعد اعتراض إمارة قطر على إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، عاقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تميم بن حمد، رافضا استقباله، بعد الصفعة التي تلقاها وزير خارجيته بالخرطوم.
نقلت صحيفة "سبق "عن موقع "فورين كود" الأمريكي، أن ترامب رفض استقبال تميم في البيت الأبيض بسبب مواصلة الدوحة علاقاتها المشبوهة مع الجماعات الإرهابية ورفضها قرار تسمية الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فضيحة الخرطوم.. ترامب يعاقب قطر ويرفض مقابلة تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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