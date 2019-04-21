أوكرانيا تشهد اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

تشهد ​أوكرانيا​ اليوم، الجولة الثانية من ​الانتخابات الرئاسية​، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، ​بيترو بوروشينكو​، والممثل الأوكراني عضو حزب "خادم الشعب"، ​فلاديمير زيلينسكي​.

وحصل زيلينسكي في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 31 آذار الماضي، على 30.24 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل بوروشينكو على 15.95 في المئة من الأصوات فقط.