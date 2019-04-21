أوكرانيا تشهد اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

تشهد أوكرانيا اليوم، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، والممثل الأوكراني عضو حزب "خادم الشعب"، فلاديمير زيلينسكي.
وحصل زيلينسكي في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 31 آذار الماضي، على 30.24 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل بوروشينكو على 15.95 في المئة من الأصوات فقط.
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