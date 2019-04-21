ارتفاع عدد القتلى بغرق قارب في الكونغو الديمقراطية الى 40 قتيلا

أعلن وزير الداخلية المؤقت في ​الكونغو الديمقراطية​ أن جثث 27 شخصا آخرين انتشلت بعد غرق قارب في بحيرة كيفو في شرق البلاد الأسبوع الماضي مما يرفع عدد قتلى الحادث إلى 40 شخصا، مشيرا الى أن الجثث عثر عليها عبر الحدود على الشاطئ الشرقي للبحيرة في ​رواندا​.

وكان القارب يقل ما يقرب من مئتي شخص عندما انقلب فيما بقي أكثر من مئة في عداد المفقودين.