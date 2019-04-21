FBI: اعتقال زعيم ميليشيا تسيّر دوريات على الحدود مع المكسيك للقبض على مهاجرين

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) "اعتقال زعيم ميليشيا مسلّحة تسيّر دوريات على الحدود الأميركية-المكسيكية للقبض على المهاجرين غير الشرعيين وذلك بتهمة حمله سلاحاً محظوراً"، موضحا أن المعتقل هو لاري ميتشل هوبكينز (70 عاماً)، زعيم جماعة "الوطنيين الدستوريين المتّحدين" وهي مجموعة صغيرة مدجّجة بالسلاح غالبية أفرادها محاربون قدامى يسيّرون دوريات على الحدود بين ولاية نيو مكسيكو الأميركية وولاية تشيواوا المكسيكية المجاورة لها للقبض على المهاجرين الذين يتسللون إلى الولايات المتحدة.
ولفت المدّعي العام لولاية نيو مكسيكو هيكتور بالديراس الى أنّ "عملية التوقيف التي نفّذها مكتب التحقيقات الفدرالي اليوم تشير بوضوح إلى أنّ تطبيق القانون يجب أن يتولاّها موظّفون مدرّبون في مجال إنفاذ القانون، وليس حرّاس مسلّحون"، مشيرا الى أن هوبكنز، المعروف أيضاً باسم "سترايكر"، هو "مجرم خطير يجب ألاّ يحمل سلاحاً قرب الأطفال والعائلات".
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