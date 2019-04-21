أعلنت الشرطة البريطانية أنه "جرى اعتقال أكثر من 750 شخصا منذ 15 نيسان أثناء احتجاجات نشطاء البيئة في لندن ووجهت الاتهامات إلى 28 منهم".
وعلى مدار الأيام الستة الأخيرة، يتظاهر نشطاء البيئة "الخضر" في مختلف أنحاء لندن، حيث يقومون بإغلاق الطرق. فيما توقف الشرطة كل من يرفض الامتثال لأوامرها بالابتعاد عن الطرق العامة، لكن النشطاء يعودون إلى صفوف المحتجين فور الإفراج عنهم من أقسام الشرطة.
وقالت منظمة Extinction Rebellion التي تنسق الاحتجاجات، إن النشطاء لا يعرقلون مرور سيارات النجدة والدراجات. فيما لم تكشف المنظمة عن موقفها من وسائل النقل العامة ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لسكان العاصمة.
وقد خيرت رئيسة شرطة لندن، كريسيدا ديك، نشطاء البيئة بين أمرين: إما الكف عن إغلاق الطرق أثناء مظاهراتهم أو العودة إلى منازلهم، محذرة من مواصلة موجة الاعتقالات في حالة عدم امتثالهم لهذا الخيار.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بريطانيا:ارتفاع عدد الموقوفين في احتجاجات "الخضر" إلى أكثر من 750 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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