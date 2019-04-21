شرطة بريطانيا:ارتفاع عدد الموقوفين في احتجاجات "الخضر" إلى أكثر من 750

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ أنه "جرى اعتقال أكثر من 750 شخصا منذ 15 نيسان أثناء احتجاجات نشطاء ​البيئة​ في لندن ووجهت الاتهامات إلى 28 منهم".

وعلى مدار الأيام الستة الأخيرة، يتظاهر نشطاء البيئة "الخضر" في مختلف أنحاء لندن، حيث يقومون بإغلاق الطرق. فيما توقف الشرطة كل من يرفض الامتثال لأوامرها بالابتعاد عن الطرق العامة، لكن النشطاء يعودون إلى صفوف المحتجين فور الإفراج عنهم من أقسام الشرطة.

وقالت منظمة Extinction Rebellion التي تنسق الاحتجاجات، إن النشطاء لا يعرقلون مرور سيارات النجدة والدراجات. فيما لم تكشف المنظمة عن موقفها من وسائل النقل العامة ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لسكان العاصمة.

وقد خيرت رئيسة شرطة لندن، ​كريسيدا ديك​، نشطاء البيئة بين أمرين: إما الكف عن إغلاق الطرق أثناء مظاهراتهم أو العودة إلى منازلهم، محذرة من مواصلة موجة الاعتقالات في حالة عدم امتثالهم لهذا الخيار.