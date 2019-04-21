كشفت مصادر طبية في مستشفى كولومبو الوطني لوكالة الصحافة الفرنسية أن ما لا يقل عن 80 شخصا أصيبوا بجروح في انفجارين وقعا في كنيستين ب​سريلانكا​ خلال قداس عيد الفصح، مشيرة الى أننا "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا"، وقد وقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة والثاني في نيغومبو إلى شمالها.

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كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: 80 جريحا على الأقل في تفجيرات طالت كنيستين وفندقين في سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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