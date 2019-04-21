اشارت ​غرفة التحكم المروري​ الى ان "​طريق ضهر البيدر​ مقطوعة حالياً بسبب انزلاق بعض المركبات نتيجة ​تساقط الثلوج​، وتتم المعالجة من قبل القطعات المعنية". ولفتت الى ان طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.

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