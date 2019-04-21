رويترز: مقتل 20 وإصابة 160 في تفجيرات سريلانكا

أفادت وكالة "​رويترز​" نقلاعن وسائل إعلام محلية عن مقتل 20 وإصابة 160 في تفجيرات ​سريلانكا​. وبحسب الشرطة فقد وقع أحد الانفجارين فندقين في شمال العاصمة كولومبو والثاني ضرب كنيستين خلال قداس عيد الفصح في نيغومبو إلى شمال العاصمة.

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