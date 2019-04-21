انفجاران يستهدفان كنيستين أثناء الاحتفال بقداس الفصح في سريلانكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو - (أ ش أ):

كشفت الشرطة السريلانكية أن انفجارين استهدفا كنيستين أثناء الاحتفال بقداس الفصح.

وأظهرت الصور الأولى لمحيط أحد الانفجارات - طبقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - سيارات الأسعاف وهى تهرول إلى موقع الانفجار، فيما تغلق الشرطة المنطقة.

وتجمع المواطنون في محيط الانفجار، فيما أظهرت الصور الأولى لموقع الانفجار من داخل الكنيسة تدمير منطقة الصلاة بشكل كامل، وانتشار لعشرات الجثث ما بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر طبية إن نحو 80 جريحا على الأقل سقطوا جراء الانفجارات التي ضربت مدنا في سريلانكا.