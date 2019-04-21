سفير مصر بأمريكا: اليوم الثاني للاستفتاء الأعلى إقبالا في السفارة والقنصليات

قال السفير ياسر رضا سفير مصر بالولايات المتحدة، إن اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأعلى إقبالا من اليوم الأول نظرا لكونه أول أيام إجازة نهاية الأسبوع فى أمريكا.

وأضاف رضا - فى تصريحات صحفية - أن السفارة المصرية وكذلك بالقنصليات الأربع فى مدن نيويورك وشيكاجو ولوس أنجيلوس وهيوستون تتوافر بها جميعا كافة التسهيلات لتيسير عملية الاستفتاء والرد على مختلف استفسارات المواطنين.

وأشار إلى أن بعض الأسر والمشاركين فى الاستفتاء يأتون من ولايات بعيدة، لافتا إلى أن أقرب نقطة إلى واشنطن تقع على بعد 30 أو 40 ميلا وقد جاء بعض الناخبين بعد قيادة سيارة لنحو ساعتين أو أكثر بسبب حرصهم على المشاركة.

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وأوضح أن بعض الأسر اصطحبوا أطفالهم رغم أنهم لا يجيدون اللغة العربية، ولكنهم حرصوا على

حضورهم حاملين علم مصر حتى يتعودوا على حب الوطن.

وقال إنه رحب اليوم بنيافة الأنبا مايكل أسقف فيرجينيا وما حولها الذى أدلى بصوته فى الاستفتاء، مضيفا "حبنا لمصر يجمعنا جميعا".

ولفت إلى أن عملية الاستفتاء تستمر، خلال الأيام الثلاثة حتى الأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلى، مشيرا إلى أن عملية الفرز ستتم بعد إغلاق صناديق الاقتراع عند التاسعة من مساء غد، مؤكدا أن عملية الفرز ستتم بكل شفافية وستعلن النتيجة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.