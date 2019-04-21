بارزاني: بلادنا نموذج للتعايش بين المكونات الدينية والقومية

كتبت_ سمية عبدالمنعم:

قال الزعيم الكردى مسعود بارزانى إن إقليم كردستان بات نموذجا عاليا فى التعايش بين المكونات الدينية والقومية، يحتذى به بين الدول، وذلك فى رسالة تهنئة توجه بها ، مساء اليوم السبت، إلى المسيحيين في كردستان والعراق والعالم بحلول عيد قيامة السيد المسيح عليه السلام.

وأضاف بارزاني: "أتمنى أن يحيي الجميع أعيادهم بسعادة وفرح وهناء".

‏متابعا "إحياء الأعياد والمناسبات الدينية للمكونات في كردستان، فرصة مناسبة للتأكيد على قيم التآخي والسلام والتعايش".

وتابع بارزاني: "من دواعي الفخر أن لثقافة التعايش في بلادنا تاريخا قديما، وبسبب تلك الثقافة الراقية لدى شعب كردستان ‏أصبحت بلادنا نموذجاً عالياً للتعايش بين المكونات الدينية والقومية، يحتذى به على مستوى العالم"، متمنيا للمسيحيين

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الفرح والسعادة وأن تكون أعيادهم بداية لإنهاء التطرف والظلم، وأن يعم السلام في المنطقة والعالم أجمع.

فيما هنأ رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني المسيحيين في كردستان والعالم بحلول عيد قيامة السيد المسيح؛ عبر تغريدة كتب فيها "بمناسبة حلول عيد القيامة أقدم أحر تهانيّ لمسيحيي كردستان والعالم. وأشكر المجتمع المسيحي لمشاركته في بناء كردستان أفضل وأكثر سلامًا وأماناً".

واختتم مشيرا إلى أن "وجود المكونات المختلفة سيكون عاملاً لبناء بلد أقوى وأنجح".