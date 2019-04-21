الجزائر.. المحكمة تستدعي رئيس الوزراء السابق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 أبريل 2019 06:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكر التلفزيون الرسمي اليوم السبت أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى. إلى ذلك، ذكر تلفزيون النهار اليوم السبت أن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح عين عمار حيواني محافظا لبنك الجزائر بالنيابة. وأضاف التلفزيون أن حيواني هو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي. Advertisements وقال التلفزيون أيضا إن بن صالح عين محمد وارت مديرا عاما جديدا للجمارك. المصدر: الجزائر – رويترز

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