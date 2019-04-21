حالة الطقس: اليوم ماطر ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع غدًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية وأكثر، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

بينما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الإثنين، مع بقائها دون المعدلات السنوية العامة بنحو سبع إلى ثماني درجات مئوية، ويسود جو بارد في ساعات النهار وبارد بشكل أكثر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وهناك فرصة لبعض الزخات المطرية المحلية في ساعات الصباح، قبل أن يعود الجو للاستقرار من جديد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وبعد غدٍ، الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوي بحوالي أربع درجات مئوية، ويعود الاستقرار بشكل كامل في مختلف المناطق ويسود جو غائم جزئي ودافئ نسبي نهارًا ومائل للبرودة ليلًا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.