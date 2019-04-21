انت الان تتابع مقتل وإصابة 10 جنود أتراك بالقرب من الحدود العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 4 جنود وإصابة 6 في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بالقرب من الحدود مع العراق. وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة سكورجا بإقليم هكاري جنوب شرق تركيا، مما دفع الجيش التركي للرد بعملية عسكرية "واسعة النطاق". وأضافت الوزارة "قتل جنديان في إطار العمليات الجارية في منطقة الحدود التركية العراقية في اشتباكات مع الإرهابيين بالرغم من كافة الجهود التي بذلت لإنقاذهما" مؤكدة أن أربعة جنود قتلوا في المجمل، وأصيب ستة آخرون.

وفي يناير الماضي، قُتل محتجّان وأصيب أكثر من 10 آخرين، ممن اقتحموا معسكرا تابعا للجيش التركي شرق محافظة دهوك بالعراق، فيما أُصيب اثنان من الجنود الأتراك.وذكر موقع "إن آر تي" الكردي، أن عددا من المحتجين الغاضبين اقتحموا مقرا عسكريا تركيا في ناحية شيلادزى، وأضرموا النار في عدد من الأسلحة والعتاد العسكري..