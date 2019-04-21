الهيئة الوطنية للانتخابات: 19 ألفا و339 قاضيا يشاركون في الاستفتاء على تعديل الدستور

عبد الخالق صلاح

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إنه بمتابعة اللجان على مستوى أنحاء الجمهورية تم التأكد من فتح اللجان في موعدها، وهناك عدد قليل من لجان الاستفتاء تأخر موعد فتحه لأسباب مختلفة.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، السبت، أن الملاحظة التي كانت غير مسبوقة في اليوم الأول من الاستفتاء هي مطالبة بعض اللجان بالتدعيم بقضاة وموظفين لكثافات الناخبين بها، مثل شرم الشيخ في أحد لجان جنوب سيناء، والقاهرة في مناطق الجمالية والعبور ومدينتي.