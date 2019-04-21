عبد الخالق صلاح
قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إنه بمتابعة اللجان على مستوى أنحاء الجمهورية تم التأكد من فتح اللجان في موعدها، وهناك عدد قليل من لجان الاستفتاء تأخر موعد فتحه لأسباب مختلفة.
وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، السبت، أن الملاحظة التي كانت غير مسبوقة في اليوم الأول من الاستفتاء هي مطالبة بعض اللجان بالتدعيم بقضاة وموظفين لكثافات الناخبين بها، مثل شرم الشيخ في أحد لجان جنوب سيناء، والقاهرة في مناطق الجمالية والعبور ومدينتي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: 19 ألفا و339 قاضيا يشاركون في الاستفتاء على تعديل الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.