الحجار: الآمال معقودة على شخص الحريري لإنقاذ الوضع الاقتصادي

إعتبر عضو كتلة المستقبل النائب ​محمد الحجار​ أن "تراجع تمثيل ​تيار المستقبل​ النيابي، يعود الى النظام الانتخابي وفق القانون النسبي الذي اعتمد لأول مرة في لبنان، والذي ساهم بوصول بعض الشخصيات السنيّة للندوة النيابية"، مشيرا الى انه "عندما وافقنا على هذا القانون كنّا نعرف أنه سيسهم في بروز قوى أخرى، لكنّ حجمها أقلّ من المستقبل بكثير، علما بأن تيارنا عابر للطوائف، ولديه تمثيل وطني على مستوى كلّ الطوائف اللبنانية كما أسسه الشهيد ​رفيق الحريري​، وإن كان جمهورنا الأوسع داخل البيئة السنيّة".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" رأى الحجار أن "مجموعة من الخيارات السياسية التي اعتمدها رئيس الحكومة سعد الحريري، لعبت دوراً في نتائج الانتخابات، منها التسوية السياسية مع ​الرئيس ميشال عون​، كما أن تراجع التقديمات الاجتماعية التي كان يقدمها المستقبل على مدى سنوات طويلة لجمهوره، أثرت كلّها في نتائج الانتخابات، مقابل الصرف المالي الهائل من قبل خصوم المستقبل"، مشددا على ان "موضوع التسوية رغم المآخذ عليه، نجح في حماية لبنان، ومنع الدولة من السقوط"، مؤكداً أن "الآمال ما تزال معقودة على شخص الحريري لإنقاذ ​الوضع الاقتصادي​ بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى".