بوعبود ترأس قداس الفصح:قيامة لبنان من محنته الاقتصادية هي المطلب الأول

ترأس رئيس ومدير ​المعهد الفني​ الانطوني ​الاب شربل بوعبود​ القداس الإلهي و​رتبة السلام​ في مركز الرئاسة العامة لجمعية راهبات الصليب في ​جل الديب​ ​بقنايا​. وبعد ​الإنجيل​ القى بوعبود عظة شدد فيها على معاني العيد الروحية وان "قيامة ​السيد المسيح​ هي أساس الإيمان المسيحى وان الرب المنتصر على الموت هو القائم فيما بيننا والحي فينا حتى انقضاء ​العالم​"، مشيرا الى أن "قيامة ​لبنان​ من محنته الاقتصادية فهي المطلب الأول في هذه الأيام الصعبة وان هذه القيامة تتحقق بالسعي إلى وقف الهدر في مؤسسات الدولة وإلى إيجاد خريطة عمل سريعه لإنقاذ لبنان".

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