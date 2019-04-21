تابع وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، عبر المديرية الإقليمية للأشغال في ​البقاع​ ومهندسيها، موضوع ترميم وتأهيل الحفر والريغارات التي تكسرت أو فقدت خلال ​العاصفة الثلجية​ و​الأمطار​ الغزيرة التش شهدتها المنطقة مؤخرا. فتم تأهيل الحفر على أوتستراد ​بعلبك​- حمص الدولية، ما بين مدخل بعلبك الجنوبي ومحلة الكيال، التي كانت تشكل خطرا على ​السلامة المرورية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأشغال أهلت الحفر على أوتستراد بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.