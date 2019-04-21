درباس: قانون الانتخاب عوّم بعض الشخصيات السنيّة التي تكنّ العداء للحريري

إعتبر الوزير السابق ​رشيد درباس​ في حديث صحافي أن "​قانون الانتخاب​ عوّم بعض الشخصيات السنيّة التي تكنّ العداء لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، كما أوجد شخصيات في ​البيئة​ السنيّة بعضها عاتب على الحريري ويمكن استمالتها بسهولة، وجزء منها ضدّه وهؤلاء يكنّون له العداء ولا يتغيّرون، وبعضهم يختلفون مع الحريري من نفس الموقع ولا يشكلون أذى له".

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