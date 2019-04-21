بوروشينكو وقع خارطة طريق لحصول بلاده على عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي

وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، على مرسوم يصادق على برنامج إجراءات لتطبيق سعى أوكرانيا إلى الحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي والناتو.
وأوضح بوروشينكو أن "التوقيع جاء لجعل تطلع البلاد إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي نهجا لا رجعة عنه"، مشيرا الى أنه "تم تكليف الحكومة بضمان تطبيق البرنامج المذكور وتقديم تقارير لرئيس الدولة حول سير تنفيذها كل ثلاثة أشهر".
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