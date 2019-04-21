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بوروشينكو وقع خارطة طريق لحصول بلاده على عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي

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وقع الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​، على مرسوم يصادق على برنامج إجراءات لتطبيق سعى ​أوكرانيا​ إلى الحصول على عضوية كل من ​الاتحاد الأوروبي​ و​الناتو​.

وأوضح بوروشينكو أن "التوقيع جاء لجعل تطلع البلاد إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي و​حلف شمال الأطلسي​ نهجا لا رجعة عنه"، مشيرا الى أنه "تم تكليف الحكومة بضمان تطبيق البرنامج المذكور وتقديم تقارير لرئيس الدولة حول سير تنفيذها كل ثلاثة أشهر".

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