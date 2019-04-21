إدارة الطيران الأميركية تدعو 9 هيئات طيران أجنبية للمشاركة بتقييم بوينغ 737 ماكس المعدّلة

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أنّها ستجري اعتباراً من 29 نيسان بمشاركة ممثّلين عن تسع سلطات طيران أجنبية تقييماً فنياً مشتركاً للتعديلات التي أدخلتها بوينغ على طائرتها من طراز ماكس 737.

وأشارت الإدارة الى ان "هذا التقييم الفني سيقود إلى مراجعة شاملة يتمّ على أساسها إصدار ترخيص لنظام التحكّم الآلي بالطائرة أثناء الطيران"، لافتة الى ان "الجهات التسع التي سيشارك ممثّلون عنها في عملية التقييم هذهه هي سلطات ​الطيران المدني​ في كل من: ​أستراليا​، ​البرازيل​، كندا، ​الصين​، ​الاتحاد الأوروبي​ (الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران)، ​اليابان​، ​إندونيسيا​، ​سنغافورة​ و​الإمارات العربية المتحدة​".