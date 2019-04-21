أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أنّها ستجري اعتباراً من 29 نيسان بمشاركة ممثّلين عن تسع سلطات طيران أجنبية تقييماً فنياً مشتركاً للتعديلات التي أدخلتها بوينغ على طائرتها من طراز ماكس 737.
وأشارت الإدارة الى ان "هذا التقييم الفني سيقود إلى مراجعة شاملة يتمّ على أساسها إصدار ترخيص لنظام التحكّم الآلي بالطائرة أثناء الطيران"، لافتة الى ان "الجهات التسع التي سيشارك ممثّلون عنها في عملية التقييم هذهه هي سلطات الطيران المدني في كل من: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي (الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران)، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة والإمارات العربية المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الطيران الأميركية تدعو 9 هيئات طيران أجنبية للمشاركة بتقييم بوينغ 737 ماكس المعدّلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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