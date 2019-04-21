مقتل 13 شخصا بانهيار جدار كنيسة في جنوب أفريقيا

قتل 13 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من عشرة آخرين إثر انهيار داخل كنيسة خلال قدّاس في مقاطعة كوازولو ناتال شمال شرقي ​جنوب أفريقيا​، بحسب السلطات المحلية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة الإقليمية للشؤون المحلية لينوكس ماباسو لـ "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن الحادثة وقعت مساء الخميس في كنيسة من التيار الإنجيلي في مدينة ندلاغوبو الواقعة شمال دوربان، ثالث مدن البلاد.

ولفت ماباسو إلى "انهار الحائط فوق المؤمنين خلال قدّاس حوالي الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي (00:45 يوم الجمعة بتوقيت ​بيروت​)، مؤكداً أنّ "الرياح لم تكن رحيمةً جداً الليلة الأخيرة، في ظل عاصفة وهطول ​أمطار​ غزيرة وهبوب ريح عاتية".

ونشرت السلطات المحلية صوراً للمأساة تُظهر حائطاً من حجارة الطوب في هذا المستودع الذي تحوّل إلى مكان عبادة، وقد انهار بالكامل.

وأكد المتحدث باسم فرق الطوارىء روبرت ماكنزي، هذه الحصيلة. وتم نقل المصابين إلى ​المستشفيات​، وبعضهم في حال حرجة.