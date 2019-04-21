شركة روسكوسموس الروسية تكشف عدد الأقمار الصناعية المتحطمة منذ عام 1961

كشف ممثل معهد الأبحاث المركزي للآليات في شركة روسكوسموس الروسية يوري كوليوك أنه "تم تسجيل حوالي 250 حالة تحطم الأجسام الفضائية في المدار منذ عام 1961، عندما وقع أول حادث من هذا القبيل"، مشيرًا إلى أن "الأجسام الفضائية تتألف من أقمار صناعية نشطة وخارجة عن العمل، والأخيرة أوقفت عن العمل بعد إتمامها دور حاملة للصواريخ أو آلة نقل الحمولة إلى المدار المستهدف".

وأوضح كوليوك، في مؤتمر حول الحطام الفضائي في معهد أبحاث ​الفضاء​ التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن "الأجسام الفضائية تحطمت إما نتيجة لانفجارها، أو بعد اصطدامها بأجسام أخرى".

ويذكر أن الاتحاد السوفيتي أطلق أول قمر صناعي في العالم "سبوتنيك 1" في مدار حول الأرض، عام 1957، وهو عبارة عن كبسولة تزن حوالي 83.6 كيلو غرام، كما أنّه وصل لأبعد نقطة في مداره عن الأرض والتي تبعد مسافة 940 كم، بالإضافة إلى أنه كان يكمل دورة كاملة حول الكوكب كل 96 دقيقة.