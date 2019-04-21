"الأوبزرفر" اشارت الى دور المغتربين السودانيين في إسقاط نظام عمر البشير

اشارت صحيفة "الأوبزرفر" في تقرير حول دور المغتربين ​السودان​يين في إسقاط نظام الرئيس السابق ​عمر البشير​، الى إن إحدى الحانات في منطقة بادينغتون في العاصمة البريطانية لندن أصبحت فجأة أكثر شهرة في السودان عنها في لندن بسبب الاتهامات التي وجهت إلى بعض روادها بالتخطيط للمظاهرات التي اطاحت بالبشير في السودان.

واوضح التقرير إن الصحفي حسين الخوجلي قال في مقابلة متلفزة "إنهم يتقابلون هناك في لندن ويخططون للمظاهرات"، مردفا "الاشتراكيون يسيطرون على هذه الحانة وعلى كل مايجري فيها".

واشار التقرير إلى أن بعض ​السودانيين​ سخر من الاتهامات التي وجهها الخوجلي لرواد الحانة من أبناء وطنه وينقل عن الصحفية "أوثايلات سليمان" وهي صحفية تحمل الجنسيتين البريطانية والسودانية قولها "لقد كنت أفكر طوال أمس في الذهاب إلى الحانة والتقاط صورة تذكارية أمامها، لأن القول بأن الثورة السودانية تم التخطيط لها في لندن أمر مثير للسخرية".

ونقل التقرير عن الدكتور منزول عسل، مدير معهد أبحاث السلام في جامعة ​الخرطوم​، قوله إن "شتات السودانيين خارج بلادهم لعب دورا هاما في إسقاط نظام البشير الذي حكم البلاد عقودا طويلة، فقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على حكومات الدول التي يقيمون فيها ونظموا مظاهرات مؤثرة عبر ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​ و​استراليا​. واوضح "أن السودانيين المقيمين في الخارج لعبوا دورا رئيسيا في اتحاد المهنيين السودانيين، الذي يمتلك فروعا كثيرة حول العالم، ودوره في الدعوة للمظاهرات وتوجيهها وتنظيمها، مشيرا إلى ان أغلبهم اضطر لمغادرة البلاد لأسباب سياسية أو اقتصادية لكن اضطهاد البشير لهم لم يثنهم عن الإصرار على استعادة الوطن مرة أخرى."