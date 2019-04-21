رئيس الوزراء يلتقي القيادات العمالية لبحث استعدادات "عيد العمال".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ح الخليج 365:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الأحد، مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغي رئيس الاتحاد، لبحث قضايا العمل والعاملين بالدولة.

وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، إن الاجتماع يأتى فى إطار الاستعداد للاحتفال بعيد العمال حيث من المقرر أن يكون الاحتفال يوم 30 ابريل الحالى.

وأشار في بيان أمس، إلى أن رئيس الوزراء سوف يستمع إلى بعض القضايا والمقترحات التى سيعرضها أعضاء الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا القومية الراهنة وتشريعات العمل.