بصوته.. وزير التعليم يشرح برنامج جديد للرياضيات على بنك المعرفة -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يشرح فيه بصوته "برنامج Mathematica للرياضيات الرمزية والرقمية"، مؤكدًا أنه أحد الروائع التي أتاحتها الدولة للطلاب والمعلمين على بنك المعرفة مجانا.

وكتب الوزير معلقًا: "دعونا نستكشف ونتعلم بشكل جديد، وبلا تكلفة".

وخلال الفيديو الذي استغرق 20 دقيقة شرح الوزير نبذة عن كل من:

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١) برنامج Mathematica الكامل على بنك المعرفة.

٢) تطبيق Wolfram Alpha على أي متصفح للإنترنت.

٣) البرامج الرياضية التفاعلية على منصة إدارة التعلم للأول الثانوي.