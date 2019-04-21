محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يشرح فيه بصوته "برنامج Mathematica للرياضيات الرمزية والرقمية"، مؤكدًا أنه أحد الروائع التي أتاحتها الدولة للطلاب والمعلمين على بنك المعرفة مجانا.
وكتب الوزير معلقًا: "دعونا نستكشف ونتعلم بشكل جديد، وبلا تكلفة".
وخلال الفيديو الذي استغرق 20 دقيقة شرح الوزير نبذة عن كل من:
١) برنامج Mathematica الكامل على بنك المعرفة.
٢) تطبيق Wolfram Alpha على أي متصفح للإنترنت.
٣) البرامج الرياضية التفاعلية على منصة إدارة التعلم للأول الثانوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بصوته.. وزير التعليم يشرح برنامج جديد للرياضيات على بنك المعرفة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.