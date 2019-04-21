"أبل" تكشف عن مختبر سري جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة أبل الأمريكية عن مختبر سري جديد، يهدف إلى تغيير وتطوير مستقبل إعادة التدوير في العالم.

وتعتمد المنشأة الواقعة في ولاية تكساس، على الذكاء الصناعي والروبوتات لتفكيك أجهزة آيفون، في محاولة لإنقاذ الأرض.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، صُمم مختبر "استرداد المواد" بمساحة 836 مترًا مربعًا، بهدف البحث والتطوير لتحسين تقنية إعادة التدوير للأدوات الذكية.

وتخطط شركة أبل لاستخدام "الروبوتات والتعلم الآلي"، بما في ذلك روبوت إعادة التدوير "ديزي"، الذي أطلقته العام الماضي، كوسيلة لتفكيك "آيفون"، بكفاءة أكبر.

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وخضع "ديزي" للعديد من التحديثات، ويمكنه الآن تفكيك 15 نموذجًا مختلفًا من هواتف "آيفون"، بمعدل 1.2 جهاز مليون سنوياً.

وتوجد حاليا روبوتات "ديزي" في تكساس وهولندا، حيث تقوم بسحب المعادن الرئيسة التي تمكن إعادة استخدامها في الأدوات الأخرى.

ويعمل المختبر الجديد بإشراف فرق الهندسة التابعة لشركة أبل"، بالإضافة إلى علماء من جامعات مختلفة.

وتعهدت "أبل" بمشاركة النتائج مع شركات التكنولوجيا الأخرى، في ظل عدم وجود تقنية فعالة لإعادة تدوير بعض المواد.