"الهجرة" تنشر أبرز استفسارات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن أبرز الاستفسارات التي وردت تلقتها حول التعديلات الدستورية، على مدار اليومين الماضيين.

وقال الوزارة إنه تم التعامل الفوري معها من قبل فريق غرفة العمليات.

وجاءت الاستفسارات كالتالي:

تلقت الوزارة في اليوم الأول 19 أبريل، عددًا من الاستفسارات من دول محتلفة حول العالم، جاء أبرزها:

- إمكانية التصويت عن طريق الانترنت (أمريكا)

تم النفي، التأكيد على ضرورة الحضور لمقار الانتخابات

- التصويت متاح في السفارات أم القنصليات (إنجلترا)

متاح في أقرب قنصلية

- كيفية التأكد من وجود اسم المواطن في قاعدة بيانات التصويت (ألمانيا)

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وكان الرد أن ذلك يتم عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات ورقم الاتصال الخاص باللجنة 141 والرسائل النصية 5151.

- امكانية التصويت بالإقامة (السعودية)

وكان الرد أي مصري بالخارج يمكنه التصويت بجواز السفر الخاص به

- مواعيد التصويت (ايطاليا)

وفقا للمواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات تيام 19، 20، 21 من الساعة 9 صباحا حتى ال 9 مساء حسب توقيت كل دولة

- أماكن التصويت (السعودية)

أقرب قنصلية

- هل يجب تسجيل بيانات بالسفارة حتى يمكن التصويت (إيطاليا)

فكان الجواب أنه تم تحديث البيانات من قبل اللجنة العليا للانتخابات وعليه يمكنه المشاركة في الاستفتاء دون تسجيل لبياناته.

وكانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أمس‏ في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على ‏التعديلات الدستورية، كما تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –‏‏01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (‏[email protected]‏)، وذلك للتواصل مع المصريين ‏بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 ‏أبريل الجاري.‏