سلاح الجو الليبي يشن غارات على مواقع للميليشيا في طرابلس

شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي غارات على مواقع للميليشيا المسلحة في العاصمة طرابلس. وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية. وقال المطار على موقعه الإلكتروني" لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر. Advertisements وكان المتحدث باسم الجيش الليبي قد قال في وقت سابق السبت إن ميليشيات طرابلس تقوم بتنفيذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة طرابلس. وأشار المسماري إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكافة الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.

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