خرج عدة آلاف من المواطنين في احتجاج مناهض للحكومة في صربيا، بعد يوم من تنظيم حكومة الرئيس ألكسندر فوشيتش مسيرة حاشدة في مسعى واضح لمواجهة أشهر من التظاهرات في شوارع بلغراد ضده. شوارع بلغراد ضده. سار المحتجون عبر شوارع وسط بلغراد السبت مطالبين بمزيد من الديمقراطية وحرية الإعلام في صربيا. مسيرات كهذه تشهدها بلغراد كل يوم سبت منذ ديسمبر الماضي. وقال فوشيتش لأنصاره خلال مسيرة الجمعة إن الخلافات السياسية ينبغي تسويتها عبر صندوق الاقتراع. ونقل عشرات الآلاف من المواطنين من أنحاء صربيا وعدد من دول الجوار بالحافلات إلى بلغراد للمشاركة في مسيرة فوشيتش في استعراض للقوة السياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد الاحتجاجات المناهضة لحكم رئيس صربيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.