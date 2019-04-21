61 مليون مصري يصوتون على تعديل الدستور

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جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) وسط إجراءات أمنية مشددة، ينهي المصريون التصويت على التعديلات الدستورية غدا (الإثنين). وكانت اللجان الانتخابية البالغ عدها 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، افتتحت أبوابها أمس (السبت) وسط تيسيرات كبيرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم. وتضم قاعدة بيانات الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم. وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء بأصواتهم في مقارهم الانتخابية. وكان مجلس النواب وافق على تعديلات دستورية تسمح بزيادة مدة الرئاسة وتعيين نواب للرئيس.

وسط إجراءات أمنية مشددة، ينهي المصريون التصويت على التعديلات الدستورية غدا (الإثنين). وكانت اللجان الانتخابية البالغ عدها 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، افتتحت أبوابها أمس (السبت) وسط تيسيرات كبيرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم. وتضم قاعدة بيانات الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم. وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء بأصواتهم في مقارهم الانتخابية. وكان مجلس النواب وافق على تعديلات دستورية تسمح بزيادة مدة الرئاسة وتعيين نواب للرئيس.

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