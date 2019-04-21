شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: «واشنطن بوست ونيويورك تايمز».. الأكثر كذباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

في تغريدة وصفت بـ«الغامضة»، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشدة صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» واتهمهما بـ«الكذب: وقال ترمب في تغريدة أمس: «في رأيي، «واشنطن بوست ونيويورك تايمز» من أكثر وسائل الإعلام كذباً. هما حقا من أعداء الشعب». ولم يوضح ترمب سبب التغريدة الغامضة، ولكنها جاءت عقب إعلان النص الكامل لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر، والذي برأ ترمب من التواطؤ مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، ومن أي محاولات لعرقلة العدالة والتحقيق.

وكشف اثنان من محامي ترمب، أن محامي الرئيس قضوا 10 ساعات على الأقل في مراجعة تقرير مولر قبل الإعلان عنه يوم الخميس الماضي. وذهب رودي غولياني، وجاي سيكولو، ومحاميان آخران لترمب إلى وزارة العدل الثلاثاء والأربعاء لإلقاء نظرة مبكرة على التقرير،الذي يهدف لتحديد إن كانت حملة ترمب تواطأت مع روسيا، وإن كان ترمب عرقل التحقيق. وقال وزير العدل وليام بار، إنه تم السماح لمستشار البيت الأبيض ومحامي ترمب الشخصيين بالاطلاع على التقرير المنقح.

ولم يذكر وليام القدر الذي سمح لمحامي الرئيس بالاطلاع عليه لكن سيكولو وغولياني قالا إنهما راجعا النسخ المنقحة للتقرير ودونا ملاحظاتهما. وذكر غولياني أن المراجعة طمأنتهم بأن التقرير لا يحتوي على أي مفاجآت.وأوضح سيكولو أن فريق المحامين الشخصيين كان مسرورا بالنتيجة التي خلص إليها التحقيق وهي «لا تواطؤ ولا عرقلة» مقتبسا بذلك التعبير الذي استخدمه ترمب مرارا.