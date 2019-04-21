شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر مخازن طائرات «درون» حوثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة دمرت أمس (السبت) هدفا عسكريا مشروعا عبارة عن كهف تستخدمه مليشيا الحوثي الإرهابية لتخزين الطائرات بدون طيار«درون» لتنفيذ العمليات الإرهابية، ولفت في بيان له إلى أن الهدف الذي تم تدميره يقع في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة.

وأوضح أن عملية الاستهداف تمثل امتدادا للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ (19 يناير 2019م)، (31 يناير 2019م)، (09 فبراير 2019م)، (23 مارس 2019 م)، (10 ابريل 2019م) والتي تم تنفيذها من قبل قيادة التحالف لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار التابعة لمليشيا الحوثية الإرهابية وأماكن وجود الخبراء الأجانب.

وأكد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة بمنع وصول واستخدام مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية خارج محيط المعسكر. واتهم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام المعسكرات القريبة من الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع، والتي تشمل: ورش تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية، ورش تركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار، ورش صناعة الألغام والعبوات المبتكرة، وتخزين الأسلحة بأنواعها، في محاولة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.