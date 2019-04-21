شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلاب يرتكب 4 آلاف انتهاك ضد الصحفيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رصدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) أمس (السبت) 4364 حالة انتهاك بحق الصحافة والصحفيين في اليمن، توزعت على 3 فئات رئيسية؛ الأفراد والمؤسسات والجماعات، وذكرت المنظمة أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 98.2% منها، فيما النسبة الباقية ارتكبتها منظمات إرهابية أخرى مرتبطة بتنظيمي «القاعدة وداعش».

وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي الثاني بعنوان (الإجهاز على الشهود) والذي يحصي الانتهاكات بين الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 ديسمبر 2018، بأن الانتهاكات الجماعية جاءت في المقدمة بواقع 4050 حالة بنسبة 92.9%، تلاها 202 حالة طالت الأفراد (صحفيين وعاملين) بنسبة 4.6% في حين طالت الانتهاكات 112 مؤسسة ووسيلة إعلامية بنسبة 2.5%. وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي مسؤولة عن 4288 انتهاكا بنسبة 98.2% توزعت على 14 محافظة كانت العاصمة صنعاء في المقدمة بواقع 4248 انتهاكاً بنسبة 97.3%، ثم تعز بعدد 26 حالة بنسبة 0.6%، وعدن 23 حالة بنسبة 0.52%، والحديدة 22 حالة بنسبة 0.50%، وذمار 7 حالات انتهاك بنسبة 0.16%، ولحج 6 حالات بنسبة 0.13%.