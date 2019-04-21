شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قتل الانتحاريين.. شرطة كابول تحرر 2000 موظف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (كابول)

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أمس (السبت) انتهاء الهجوم الذي شنته مجموعة من الانتحاريين والمسلحين على مبانٍ تابعة لوزارة الاتصالات في وسط كابول، مؤكدة أن جميع الانتحاريين قتلوا. وقالت الوزارة في تغريدات على حسابها في تويتر، إن الهجوم على مكتب البريد المركزي انتهى بقتل جميع الانتحاريين وإنقاذ أكثر من 2000 موظف مدني. وهاجم مسلحون وزارة الاتصالات الأفغانية ما ينهي شهوراً من الهدوء النسبي في العاصمة ويلقي الضوء على التهديدات الأمنية المستمرة رغم جهود بدء محادثات سلام مع حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: إن الشرطة طوقت المنطقة المحيطة بالمبنى، بينما اشتبك ما لا يقل عن 3 مسلحين مع قوات الأمن، وبحلول الظهر قُتل ما لا يقل عن اثنين من المهاجمين وتوقف صوت إطلاق النار.